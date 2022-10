The Last of Us - gwiazda serialu nie grała w grę. Powód?

fot. HBO

The Last of Us to serialowa adaptacja gry wideo o tym samym tytule. Przeznaczona na PlayStation gra była wielokrotnie nagradzana, a także chwalona przez recenzentów oraz graczy za wciągającą i emocjonującą fabułę oraz złożone postacie. Akcja produkcji rozgrywa się w świecie, który został opanowany przez tajemniczy wirus, który zamienia ludzi w bezmyślne, szalone kreatury lub w zaawansowanej fazie w ohydne, żądne krwi potwory. Bohaterami serialu są przemytnik Joel i nastolatka Ellie. Pierwszy zostaje wynajęty do przetransportowania dziewczyny do laboratorium w innej części Stanów. Okazuje się, że Ellie może być rozwiązaniem problemu wirusa. W czasie podróży między obydwojgiem wytworzy się specyficzna więź.

W głównych rolach występują Pedro Pascal (jako Joel) i Bella Ramsey (Ellie). Młoda aktorka w rozmowie z USA Today zdradziła, że została poproszona przez producentów, aby nie grała w grę. Ramsey nie mogła się powstrzymać i obejrzała trochę rozgrywek na YouTube, żeby mieć pojęcie, o co chodzi.

Właściwie to zachęcano mnie, żebym w to nie grała. Po moim pierwszym przesłuchaniu zapytali mnie: „Czy grałaś w to?”, a ja odpowiedziałam, że nie, a oni odpowiedzieli: „Niech tak pozostanie" (śmiech). Obejrzałam niektóre gameplaye na YouTube, żeby się zorientować. Jestem bardzo podekscytowana, że się to ukaże – to była tak duża część mojego życia. Kręciliśmy przez cały rok, co jest dość długim okresem, kiedy przeżyło się zaledwie 19 lat.

fot. HBO

Ponadto Pedro Pascal napisał jej notkę w kartce z życzeniami, o której opowiadała tak:

Pedro na końcu napisał mi w kartce: „Jakie to interesujące, że coś tak wielkiego i zmieniającego życie powinno wydarzyć się tak wcześnie w twoim życiu i tak późno w moim”. Pomyślałam, że to naprawdę urocza obserwacja, a ja przeżywałam najlepszy czas.

W obsadzie są również Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Jeffrey Pierce oraz Anna Torv. Za sterami produkcji stoją Craig Mazin (Czarnobyl) i Neil Druckman (twórca gier z serii). Gustavo Santaolalla, odpowiedzialny za kultową muzykę z gry, pracuje również nad muzyką do serialu.

Prace na planie The Last of Us zakończyły się latem 2022 roku. Serial będzie mieć premierę w HBO Max w 2023 roku, ale jeszcze nie podano dokładnej daty.

The Last of Us - zdjęcia

The Last of Us