The Last of Us - fani wybrali aktorkę do roli Abby w 2. sezonie serialu

Serial The Last of Us zbiera znakomite recenzje zarówno widzów, jak i krytyków. Mimo że 1. sezon jeszcze się nie zakończył, to widzowie już myślą o kolejnej odsłonie. Przede wszystkim chodzi o casting Abby. Dla osób nie znających gry, to postać, która była zarówno antagonistką, jak i swego rodzaju antybohaterką w The Last of Us: Part II. Fani wytypowali nawet aktorkę, która mogłaby zagrać Abby. To Shannon Berry.

Fani odkryli nawet, że Neil Druckmann, współtwórca gier z serii i serialu, obserwuje Berry na Instagramie, a sama aktorka obserwuje Bellę Ramsey (Ellie w serialu) i oficjalne konto serii gier. To wzbudziło spekulacje, że pojawiły się jakieś rozmowy na temat roli. Oczywiście, to może być tylko zbieg okoliczności.

W obsadzie serialu są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Twórcami projektu są Craig Mazin i Neil Druckmann (twórca gier z serii), a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.