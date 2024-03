The Last of Us - showrunner reaguje na teorie fanowskie. 2. sezon zaskoczy widzów?

fot. HBO

Trwają prace nad kolejnymi odcinkami The Last of Us, a jego showrunner przerwał ciszę. Craig Mazin odniósł się do teorii fanowskich w wywiadzie dla portalu GamesRadar, doceniając spostrzegawczość oraz niebanalne podejście widzów do tej produkcji. Chociaż przyznał, że spodobała mu się wizja fanów, większość teorii nie pokrywa się z rzeczywistością. Przy tym showrunner nie zaznaczył, o które pogłoski chodzi.

- Trochę monitorowałem rzeczy w Internecie. Ludzie są bardzo mądrzy, lubią widzieć, gdzie kręcimy i wtedy tworzą tyle niesamowitych teorii. Chciałbym móc objąć każdego z nich ramieniem i powiedzieć: "Nie". Większość teorii jest błędna, niektóre są w połowie poprawne, a jeszcze inne są trafne w około 28%. Ale podoba mi się to wszystko. Uwielbiam to zainteresowanie.

Wygląda na to, że drugi sezon nas głęboko zaskoczy. Słowa Mazina oznaczają także, że niektóre wątki mogą zostać zrealizowane inaczej niż w przypadku gry, co wprowadzi element niespodzianki dla fanów tego uniwersum.

The Last of Us - fabuła, gdzie oglądać?

Akcja rozgrywa się 20 lat po tym, jak infekcja zniszczyła współczesną cywilizację. Joel (Pedro Pascal) zostaje zatrudniony do przemycenia Ellie (Bella Ramsey), 14-letniej dziewczyny, ze strefy kwarantanny do organizacji szukającej leku na wirusa. To, co miało być prostym zadaniem szybko staje się brutalną przygodą.

Serial jest dostępny na platformie HBO Max.