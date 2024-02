The Last of Us 3 powstanie? Neil Druckmann ma pewien pomysł i dobre wieści dla fanów marki

fot. SIE

Na oficjalnym kanale studia Naughty Dog w serwisie YouTube opublikowano Grounded II, czyli kolejny materiał poświęcony powstawaniu gry The Last of Us: Part II. W trwającym około 2 godzin wideo pojawił się również temat trzeciej odsłony serii. Neil Druckmann, ujawnił, że od kilku lat zastanawiał się nad trzecią częścią, ale nie był w stanie wymyślić czegoś, co byłoby dla niego ekscytujące. Niedawno jednak miało się to zmienić.

Nie mam historii, ale mam pewien pomysł. Jest on dla mnie równie ekscytujący jak część pierwsza i druga. Jest czymś odrębnym, ale jednocześnie ma przełożenie na wszystkie trzy gry. Czuję, że jest prawdopodobnie jeszcze jeden rozdział tej opowieści - powiedział Druckmann.

Grounded II: Making The Last of Us Part II [wideo] Powyzszą wypowiedź możecie znaleźć w końcówce poniższego filmu. Druckmann wspomina o ewentualnej kontynuacji TLOU na około 2 minuty przed napisami końcowymi.

Pierwsze The Last of Us zadebiutowało w 2013 roku i opowiadało o podróży Joela i Ellie przez postapokaliptyczne Stany Zjednoczone. Gra okazała się wielkim sukcesem i doczekała się fabularnego rozszerzenia Left Behind, a także remastera i remake'a. W 2020 roku na rynek trafił sequel, The Last of Us: Part II, który z czasem również doczekał się odświeżonego wydania przygotowanego z myślą o PS5.

Marka cieszy się dużym zainteresowaniem, tak więc jej dalszy rozwój wydawał się niemal pewny. Dobrze jednak jest mieć świadomość, że sami twórcy również o tym myślą.