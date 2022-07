The Last of Us - kiedy premiera serialu? Szef HBO wyjawia potencjalny okres

fot. HBO

Casey Bloys, jeden z szefów HBO w rozmowie z The Hollywood Reporter omawiał sukces HBO z 155 nominacjami do nagrody Emmy rozłożonymi na 24 seriale. Padł temat przyszłości dla HBO i treści tworzonych dla platformy streamingowej HBO Max. Na czele z serialem The Last of Us opartym na popularnej grze.

The Last of Us - kiedy premiera serialu?

Według Bloysa premiera The Last of Us odbędzie się bliżej początku 2023 roku. Wiedzieliśmy do tej pory, że serial nie pojawi się w 2022 roku, ale dzięki niemu mamy potencjalny okres. Najpewniej też od decyzji będzie zależeć proces postprodukcji, który nadal przez pandemię koronawirusa jest wydłużony.

Główne role w serialu grają Pedro Pascal i Bella Ramsey. W obsadzie są także Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Nick Offerman, Nico Parker i Storm Reid. Na ekranie zobaczymy też aktorów z gry, którzy wcielali się w Joela i Ellie, czyli odpowiednio w obsadzie są Troy Baker i Ashley Johnson. Wcielą się w nowe postacie.

HBO - kiedy nowe sezony seriali?

Bloys dodał, że ich hity powrócą z nowymi sezonami. Są to Biały lotos, Komediantki, Sukcesja i Barry. Wyjawił, że wszystkie te seriale pojawiają się na ekranach w okresie, który pozwoli im walczyć o Emmy w 2023 roku. Ten okres trwa od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. Wszystkie wymienione tytuły zebrały sporo nominacji do Emmy 2022.