The Last of Us - kiedy zwiastun serialu na podstawie gry? Twórca daje wskazówkę

fot. HBO

The Last of Us to serialowa adaptacja gry o tym samym tytule, która była niezwykle chwalona przez recenzentów i graczy za wciągającą i emocjonującą fabułę oraz złożone postacie. Historia odcinkowej produkcji HBO rozgrywa się w świecie, który został opanowany przez tajemniczy wirus, który zamienia ludzi w bezmyślne, szalone kreatury lub w zaawansowanej fazie w ohydne, żądne krwi potwory. Bohaterami serialu są przemytnik Joel i nastolatka Ellie. Pierwszy zostaje wynajęty do przetransportowania dziewczyny do laboratorium w innej części Stanów. Okazuje się, że Ellie może być rozwiązaniem problemu wirusa. W czasie podróży między obydwojgiem wytworzy się specyficzna więź.

W głównych rolach występują Pedro Pascal (jako Joel) i Bella Ramsey (Ellie). W obsadzie są również Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Jeffrey Pierce oraz Anna Torv.

Gracze z niecierpliwością czekają na zwiastun The Last of Us. Bardzo możliwe, że HBO zaprezentuje go już w najbliższym czasie. Na Twitterze współtwórca serialu Neil Druckmann, który stworzył też grę, pod GIF-em z Ellie zamieszczonym przez Craiga Mazina (współtwórca i scenarzysta serialu) przypomniał, że za dwa dni odbędzie się The Last of Us day. Napisał również tajemniczo: "Co to będzie w tym roku?". Potem wymienili się kolejnymi tweetami z GIF-ami z serialu Czarnobyl, którego twórcą jest Mazin. Fani uważają, że w tej sposób zapowiadają zwiastun, który powinien zostać pokazany w poniedziałek. Nie zostało to przez nikogo potwierdzone.

https://twitter.com/clmazin/status/1573808468061876224

https://twitter.com/clmazin/status/1573809321414049794

Dzień The Last of Us to oficjalne święto fanów gry. To właśnie 26 września wybuchła epidemia wirusa w świecie gry. Często pojawiają się wtedy gadżety i inne rzeczy związane z The Last of Us. Tym razem w prezencie fani mogą dostać zwiastun serialu, który prawdopodobnie będzie wierną adaptacją gry.

Prace na planie The Last of Us zakończyły się latem 2022 roku. Serial będzie mieć premierę w 2023 roku, ale jeszcze nie podano dokładnej daty.

fot. HBO