The Last of Us - multiplayer z problemami? Zwolnienia w studiu Naughty Dog

Zarówno The Last of Us: Part II, jak i Part I, czyli remake pierwszej części, trafiły na rynek bez trybów wieloosobowych. Twórcy zapewniali, że multiplayer powstaje, ale z czasem projekt miał rozrosnąć się do takiego stopnia, że zdecydowano się przekształcić go w duży, samodzielny tytuł. Najwyraźniej jednak podczas prac napotkano istotne problemy, które w konsekwencji mogły przyczynić się do zwolnień w Naughty Dog. Te, jak informuje serwis Kotaku, miały dotknąć około 25 pracowników kontraktowych. Co więcej, mieli oni nie otrzymać odprawy, a także poproszono ich o to, by nie nagłaśniali całej sytuacji.

Kotaku, powołując się na nieujawnione źródło, informuje również, że The Last of Us Multiplayer nie jest jeszcze oficjalnie skasowany, ale projekt mógł zostać wstrzymany. Taka sytuacja ma wynikać przede wszystkim ze względu na kiepski odbiór i negatywną opinię wydaną na jego temat przez pracowników Bungie, autorów między innymi serii Destiny.