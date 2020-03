The Last of Us – twórca serialu HBO też jest graczem. Oto jego ulubione produkcje

The Last of Us doczeka serialowej adaptacji od HBO. W projekt zaangażowany jest Craig Mazin, twórca serialu Czarnobyl. Wraz z Neilem Druckmannem zajmie się on scenariuszem oraz produkcją serialu. Mazin już wcześniej przyznał, że jest fanem dzieła studia Naughty Dog. To jednak nie wystarczyło internautom, którzy zapytali go na Twitterze o wymienienie jego ulubionych gier.

Twórca przyznał, że jest graczem i wymienił kilkanaście produkcji, które najbardziej przypadły mu do gustu. Poza The Last of Us, na liście znalazły się także m.in. klasyki w postaci Star Raiders, pierwszego The Bard's Tale czy Super Mario 64, ale też kilka nowszych produkcji, takich jak BioShock, Red Dead Redemption, Batman: Arkham City czy seria Mass Effect

More than 5, no particular order 1. TLOU

2. Oblivion/Skyrim

3. GTA IV/V

4. F3NV/F4

5. Goldeneye

6. Super Mario 64

7. Bioshock

8. ME 1-3

9. RDR

10. Half-Life

11. Portal

12. Arkham City

13. Ocarina of Time

14. Star Raiders (1979)

15. Dishonored 2

16. The Bard's Tale (1985) https://t.co/vKc0Py6FY1 — Craig Mazin (@clmazin) March 6, 2020

Zainteresowanie Mazina grami oraz sukces Czarnobyla sprawiają, że fani mają wielkie nadzieje co do serialu na podstawie The Last of Us. Szczegóły na jego temat oraz data premiery są na razie trzymane w tajemnicy.