The Last of Us: Part I porównane z oryginałem Jak bardzo zmieniła się gra?

fot. Sony

Na początku przyszłego miesiąca posiadacze PS5 ponownie będą mogli zanurzyć się w jedną z najwspanialszych przygód z ery PlayStation 3. Mowa o The Last of Us Part I, czyli remake'u gry wydanej oryginalnie w 2013 roku. Jeśli zastanawiacie się, na jakie zmiany można liczyć w nowej wersji, to z pomocą przychodzi wideo, które porównuje remake z oryginałem. W materiale wykorzystano dokładnie te same sceny, dzięki czemu doskonale widać, jakiego skoku jakościowego możemy spodziewać się w nadchodzącym tytule.

Przede wszystkim znacznie usprawniono oprawę graficzną, mimikę bohaterów oraz oświetlenie. Dzięki temu gra wygląda zdecydowanie bardziej realistycznie niż wcześniej.

Premiera The Last of Us: Part I już 2 września, wyłącznie na konsoli PlayStation 5. Gracze muszą jednak liczyć się z koniecznością wydania na ten tytuł ponad 300 zł. Wynika to z faktu, że mamy do czynienia z odrębną produkcją, tworzoną w dużej mierze od nowa, a nie jedynie prostą aktualizacją z podbiciem rozdzielczości czy płynności zabawy.