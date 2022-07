10 minut z The Last Of Us: Remake. Co gra ma do zaoferowania?

fot. SIE

W sieci wiele hałasu zrobiło się o jakość The Last of Us Remake. Internauci zarzucają Sony, że to skok na kasę, bo gra wcale nie różni się tak mocno od wydanej wersji na PS4, która przypomnijmy ukazała się krótko po premierze oryginału na PlayStation 3. Sony broni swojej pozycji przekonując, że słusznym jest wydawanie za ten tytuł tyle pieniędzy ile za pełnoprawną produkcję AAA na współczesne konsole.

Wydawca opublikował w sieci trwający 10 minut materiał wideo z gry, w którym zobaczyć możemy sam tytuł, ale także posłuchać rozmów z twórcami, którzy wyjaśniają jak mocno TLOU Remake różni się od oryginału.

W odświeżonym wydaniu gry otrzymamy m.in.:

przemodelowane postacie i lepsze animacje twarzy;

efekty cząsteczkowe i dające się zniszczyć otoczenie (częściowo);

ulepszona AI przeciwników,

ulepszone AI kompanów;;

ulepszony tryb fotograficzny, tryb permadeath, tryb speedrunowy;

alternatywne stroje dla bohaterów i skiny broni;

sporo opcji dostępności, w tym audiodeskrypcja;

przemodelowany świat gry;

obsługa 3D audio;

wykorzystanie adaptacyjnych triggerów DualSense;

haptyczne wibracje;;

nowe animacje warsztatu (ulepszania broni), wzorowane na tych z The Last of Us: Part II.

Odświeżone przygody Joela i Elie zadebiutują na PC i PS5 na początku września.