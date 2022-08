The Last of Us może być bardzo wierną adaptacją! Zobaczcie porównanie scen z serialu HBO i gry

fot. HBO

Choć nadal nie doczekaliśmy się konkretnego zwiastuna serialowego The Last of Us, to w jednym z materiałów promocyjnych opublikowanych przez HBO pojawiło się kilka fragmentów tej nadchodzącej produkcji. Internauci błyskawicznie dostrzegli, że są to sceny niemal 1:1 przeniesione z gry studia Naughty Dog. Możecie się o tym przekonać oglądając krótkie porównanie wideo, które pojawiło się na profilu The Last of Us HBO - Status na Twitterze.

https://twitter.com/HBOsTheLastofUs/status/1561595274644131842

Warto przypomnieć, że już wcześniej Neil Druckmann zapowiadał, że serial przedstawi wydarzenia z pierwszej części i nie zabraknie w nim scen oraz dialogów, które są dobrze znane graczom. Zasugerował on jednak również, że pewnych zmian w historii nie zabraknie, co wynika między innymi z samego faktu przeniesienia historii do innego medium.

Serial The Last of Us ma zadebiutować na początku 2023 roku. W obsadzie są m.in. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv, Merle Dandridge i Nick Offerman.