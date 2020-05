The Last of Us – serial czy gra? Troy Baker ma swojego faworyta

The Last of Us doczeka się serialu od HBO. Szczegóły na jego temat trzymane są jak na razie w tajemnicy, ale nie przeszkadza to fanom w ekscytowaniu się pomysłem. Wśród nich znalazł się też Troy Baker, czyli popularny aktor głosowy, który w grze wciela się w głównego bohatera, Joela. W rozmowie z serwisem Fandom wypowiedział się on na temat planów stworzenia serialowej adaptacji.

Baker chwali pomysł stworzenia serialu, bo jego zdaniem znacznie lepiej sprawdzi się to w przypadku tak rozbudowanej historii, która w oryginale wymaga kilkunastu godzin rozgrywki.

Myślę, że epizodyczna forma pozwala na znacznie skuteczniejsze przeniesienie tej historii, bo skondensowanie 16 godzin do 2 godzin jest niemożliwe. (…) Możliwość stworzenia tego z podziałem na epizody czy kilka sezonów i przeniesienia historii 1:1 to doskonała okazja do tego, by więcej osób mogło doświadczyć tej opowieści.

Aktor uważa jednak, że najlepszym wyborem dla osób, które chcą w pełni doświadczyć przygody Joela oraz Ellie nadal pozostanie gra z uwagi na interaktywność i większą immersję, która pozwala zżyć się z bohaterami.

Nic innego tego nie przebije. Myślę jednak, że zbliżymy się do tego [Baker ma na myśli serial – przyp. red.]. Możemy stworzyć inny rodzaj doświadczenia dla osób, które z jakiegoś powodu nie chcą mieć takich interakcji z postaciami.

Serial The Last of Us nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Wiemy natomiast, że w grę The Last of Us: Part II będziemy mogli zagrać 19 czerwca tego roku.