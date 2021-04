The Last of Us - Gabriel Luna dołącza do obsady serialu HBO. Kogo zagra?

fot. materiały prasowe

Serwis Deadline ujawnił, że do obsady serialu The Last of Us dołącza Gabriel Luna, aktor znany m.in. z Agentach T.A.R.C.Z.Y.. W produkcji HBO wcieli się on w rolę Tommy'ego, byłego żołnierza i młodszego brata Joela, który pojawił się w obu odsłonach serii stworzonej przez amerykańskie studio Naughty Dog, choć w pierwszej z nich zaliczył stosunkowo krótki występ, a jego rolę rozwinięto dopiero w sequelu. Nie wiadomo jednak jak będzie wyglądać to w serialu, bo choć będzie on opierał się na pierwszej części gry, to twórcy nie wykluczają pewnych zmian w scenariuszu.

fot. SIE

Historia w The Last of Us skupia się na Joelu i Ellie. Bohaterowie podróżują przez postapokaliptyczne i pełne zagrożeń Stany Zjednoczone po wybuchu tajemniczej epidemii. W serialu HBO w rolach głównych wystąpią Pedro Pascal i Bella Ramsey. Produkcja ta nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.