Agenci NCIS powrócą z Markiem Harmonem. Które seriale CBS także doczekają się nowych sezonów?

Źródło: materiały prasowe

Dla fanów produkcji Agenci NCIS, Zaprzysiężeni, Bull oraz Magnum: Detektyw z Hawajów mamy dobre wiadomości - to tytuły seriali, których kolejne sezony zamówiło CBS. Stacja ogłosiła także, że powstanie kolejna seria S.W.A.T. - jednostka specjalna.

Agenci NCIS zostaną przedłużeni o 19. sezon, a do serialu po długich negocjacjach powróci odtwórca jednej z głównych ról oraz producent Mark Harmon. Perypetie policyjnej rodziny w Zaprzysiężonych będziemy mogli oglądać w 12. sezonie, zaś powstająca w koprodukcji z Sony Pictures Television S.W.A.T. - jednostka specjalna dostanie 5. sezon. Również prawniczy serial Bull przedłużono na 6. sezon. Dobre wieści mamy także dla widzów reboota Magnum: Detektyw z Hawajów - opowiadający o prywatnym detektywie serial Universal Television otrzyma 4. serię.

Stacja CBS poinformowała za to, iż zakończy produkcje MacGyver oraz Agenci NCIS: Nowy Orlean. Przypomnijmy, że do franczyzy w przyszłym roku dołączy za to NCIS: Hawaii.

Wkrótce dowiemy się, czy kolejne sezony dostaną Agenci NCIS: Los Angeles, SEAL Team, All Rise oraz Clarice.