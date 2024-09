Kiedy premiera The Last of Us 2? To może nastąpić szybciej niż myślicie

HBO

Tuż po rozdaniu nagród Emmy, portal Deadline miał okazję porozmawiać z Casey'em Bloysem, prezesem HBO i Max, o przewidywanej dacie premiery 2. sezonu The Last of Us. Oczywiście szef nie podał dokładnych szczegółów, natomiast zapewnił, że ten serial oraz Biały lotos są zaplanowane na pierwszą połowę 2025 roku. Co więcej, opowiedział o wysokiej jakości nadchodzących odcinków.

- Widziałem The Last of Us. Myślę, że wszyscy pokochają to, co Craig [Mazin, twórca serialu] robi. Nie widziałem jeszcze Białego lotosu, ale odwiedziłem plan. Oczywiście, widziałem dzienniki i czytałem scenariusze, więc pokładam duże nadzieje w obie produkcje.

Do tej pory zobaczyliśmy krótkie ujęcie w klipie z zapowiedziami HBO i Max na sezon 2024/25. Joel (Pedro Pascal) rozmawiał z postacią graną przez Catherine O'Harę po tym, jak zdecydował się uratować Ellie (Bella Ramsey). Widzieliśmy również sekundowe ujęcia z innymi bohaterami, w tym Diną (Isabela Merced).

The Last of Us - 1. sezon jest dostępny na platformie streamingowej Max.

