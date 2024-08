fot. HBO

Reklama

Zdjęcia do 2. sezonu The Last of Us rozpoczęły się w lutym tego roku w Kanadzie. Do swoich ról powrócili Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) i Gabriel Luna (Tommy). Z kolei do obsady dołączyli Rutina Wesley (jako Maria), Kaitlyn Dever (Abby), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) oraz Catherine O'Hara.

19 sierpnia Timothy Good, który odpowiada za montaż, poinformował na swoim koncie w serwisie X, że zakończyły się prace na planie. Opublikował kilka zdjęć ze wspólnej imprezy pożegnalnej, gdzie można dostrzec różne elementy związane z serialem. We wpisie pogratulował wspaniałej ekipie filmowej, zapowiadając proces postprodukcji.

ROZWIŃ ▼

Nie wiadomo ile potrwa postprodukcja. W przypadku 1. sezonu zajęła ona pół roku (zdjęcia zakończyły się w czerwcu 2022 roku, a premierę miał w styczniu 2023 roku). Wiemy tylko, że nowe odcinki zadebiutują w 2025 roku, ale Max nie podał jeszcze dokładnej daty. Nowa seria przedstawi wydarzenia z gry The Last of Us Part II.