The Sounds of the Fireflies już w kwietniu w Polsce. Gustavo Santaolalla zaprasza fanów The Last of Us na koncert

Reklama

The Last of Us to popularna seria gier stworzona przez studio Naughty Dog. Gracze docenili ją nie tylko za postapokaliptyczny klimat, wciągającą historię i interesujących bohaterów, ale również za muzykę. Znane z gry utwory już w kwietniu będzie można usłyszeć we Wrocławiu podczas koncertu The Sounds of the Fireflies organizowanego w ramach Game Music Festival przez fundację Game Music.

W wydarzeniu weźmie udział miedzy innymi nagrodzony Oskarem kompozytor, Gustavo Santaolalla. To właśnie on postanowił zaprosić fanów na zbliżający się koncert. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/GameMusicFestiv/status/1766022196504248520

The Sounds of the Fireflies - szczegóły (miejsce, data, bilety)

The Sound of the Fireflies odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w niedzielę, 28 kwietnia. Poza Gustavo Santaolallą na scenie pojawi się także jego współpracownik, Juan Luqui oraz Orkiestra NFM Filharmonia Wrocławska pod batutą Roberta Kurdybachy.

Ostatnie bilety na koncert z The Last of Us w Polsce dostępne są jeszcze na stronie Ticketmaster.