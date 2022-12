The Last of Us - spot serialu przedstawia niepublikowane dotąd sceny

fot. screen z YouTube

The Last of Us to serial HBO stanowiący adaptację kultowej gry wideo od studia Naughty Dog. Do sieci trafił nowy spot produkcji. W materiale możemy zobaczyć niepublikowane do tej pory sceny z serialu. Wideo jest dostępne poniżej.

Akcja serialu rozgrywa się w post-apokaliptycznej wersji USA po wybuchu epidemii choroby, która zamienia ludzi w bezmyślne bestie. Główny bohater, przemytnik Joel, zostaje wynajęty przez organizację zwaną Świetliki, aby przetransportować nastolatkę Ellie do laboratorium w innej części kraju. Okazuje się, że dziewczyna może być kluczem do znalezienia lekarstwa na wspomnianą zarazę.

The Last of Us - spot

The Last of Us - plakat i zdjęcia

The Last of Us plakat

W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Twórcami projektu są Craig Mazin i Neil Druckmann (twórca gier z serii), a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.

The Last of Us - premiera serialu 15 stycznia 2023 roku w HBO i na platformie HBO Max.