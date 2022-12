The Last of Us - analiza pełnego zwiastuna serialu. Aktorzy z gry, purchlak i inne

fot. HBO

The Last of Us to serial HBO, który został oparty na kultowej grze studia Naughty Dog na konsole PlayStation. Do sieci trafił pełny zwiastun produkcji. Wobec tego postanowiłem przeanalizować materiał. Znajdziemy w nim sporo smaczków dla fanów serii! Możecie sprawdzić je w poniższej galerii.

Do obsady dołączyli: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Twórcami projektu są Craig Mazin i Neil Druckmann (twórca gier z serii).

Muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową z gier.

The Last of Us – premiera serialu 15 stycznia 2023 roku na kanale HBO i platformie HBO Max.

The Last of Us - analiza pełnego zwiastuna serialu