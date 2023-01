The Last of Us - nowy teaser i wideo zza kulis. Twórcy nie chcą, aby serial podzielił los Gry o Tron

fot. HBO

The Last of Us to nadchodzący serial HBO, który jest adaptacją słynnej gry wideo o tym samym tytule. Akcja produkcji rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych zdziesiątkowanych przez pandemię wirusa, który zamienia ludzi w bezmyślne bestie. Główny bohater, przemytnik Joel, zostaje wynajęty, aby przetransportować nastolatkę Ellie, do laboratorium w innej części kraju. Po drodze okazuje się, że dziewczyna jest odporna na wirusa i może być kluczem do znalezienia leku. W głównych rolach występują Pedro Pascal i Bella Ramsey.

Wiele wskazuje na to, że The Last of Us będzie wierną adaptacją dwuczęściowej gry wideo. W rozmowie z The Hollywood Reporter, showrunner Craig Mazin i twórca serialu Neil Druckmann przyznali, że bardzo chcą trzymać się historii stworzonej przez Naughty Dog. Nie chcą wpaść w podobną pułapkę, co Gra o tron, gdzie scenarzyści musieli wymyślać zakończenie w ostatnim sezonie, ponieważ historia wyprzedziła książki. Jasno mówią, że widzowie nie powinni spodziewać się trzeciego sezonu. Druckmann powiedział:

Nie planujemy opowiadać żadnych historii, które nie są adaptacją gier. Nie napotkamy tego samego problemu, co Gra o Tron, ponieważ The Last of Us Part II nie kończy się cliffhangerem.

Z kolei Mazin dodał, że nie jest zainteresowany tworzeniem serialu, który będzie trwać wiecznie, bo uważa to za głupie. Zakończenia znaczą dla niego wszystko.

Wraz ze zbliżającą się premierą serialu w sieci pojawiają się nowe materiały promocyjne. Poniżej możecie obejrzeć teaser, w którym Joel przedstawia Ellie trzy zasady, które dziewczyna musi przestrzegać, a także wideo zza kulis kręcenia produkcji.

The Last of Us - teaser

The Last of Us - wideo zza kulis

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów są również Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.

The Last of Us - plakat i zdjęcia

The Last of Us plakat

The Last of Us - premiera serialu 15 stycznia 2023 roku w HBO i na platformie HBO Max.

