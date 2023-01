The Last of Us - dwie znane aktorki były rozważane do roli Ellie w serialu HBO

fot. HBO

Premiera serialu The Last of Us od HBO tuż za rogiem. W rolę Ellie w produkcji wcieli się Bella Ramsey. Jednak jak się okazuje rozważano jeszcze dwie inne, znane aktorki do zagrania wspomnianej postaci. Neil Druckmann, współtwórca serialu oraz reżyser growego oryginału, wyjawił, że myślał nad kandydaturami Maisie Williams oraz Kaitlyn Dever. Twórca zdradził, że szukał kogoś twardego, wrażliwego i mądrego ponad swoje lata, ale również mającego potencjał do przemocy.

Druckmann spotkał się z Williams, gdy jeszcze The Last of Us było przewidziane jako film, a Dever ponoć brała już nawet udział w czytaniu scenariusza do serialu. Ostatecznie, gdy już doszło do realizacji projektu dla HBO, obydwie aktorki były za stare do kreacji Ellie.

Ponadto gwiazdy serialu, Pedro Pascal i Bella Ramsey, wzięli udział w sesji zdjęciowej dla The Hollywood Reporter:

W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Twórcami projektu są Craig Mazin i Neil Druckmann (twórca gier z serii), a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.

The Last of Us - premiera serialu 15 stycznia 2023 roku w HBO i na platformie HBO Max.