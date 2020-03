The Last of Us - HBO robi serial na podstawie gry. Twórca Czarnobylu za sterami!

Hit na PlayStation, gra The Last of Us zostanie zekranizowana. Za adaptację gry wzięło się HBO, które na jej podstawie chce stworzyć serial. Nad projektem czuwa Neil Druckmann, który pracował nad grą, a aktualnie tworzy jej kontynuację. To gwarantuje, że historia i fabuła będą ściśle związane z materiałem źródłowym. W prace zaangażowany jest także Craig Mazin, twórca znakomitego serialu Czarnobyl dla HBO, który opowiada emocjonującą historię wybuchu elektrowni atomowej w Ukrainie. Mazin i Druckmann mają razem napisać scenariusz i będą producentami. Okazuje się, że Mazin jest wielkim fanem gry, a Druckmann komplementuje jego pasję i znajomość pierwowzoru oraz wizję na przeniesienie tego na ekrany telewizorów.

- Neil Druckmann bez wątpienia jest najlepszym twórcą opowiadającym historie w świecie gier, a The Last of Us to jego magnum opus. Szansa stworzenia adaptacji tego zapierającego dech w piersi dzieła sztuki była moim marzeniem od lat. Jestem zaszczycony, że mogą przy tym pracować razem z Neilem - powiedział Craig Mazin w oświadczeniu.

Producentami serialu są Carolyn Strauss oraz Evan Wells, szef Naughty Dog, studia które wyprodukowało grę pierwotnie dla PlayStation 3. Koproducentem jest Sony Pictures Television we współpracy z PlayStation Productions.

Gra opowiada historię, która rozgrywa się w złowrogim, postapokaliptycznym świecie, gdzie Joel i Ellie, którzy spotkali się w tragicznych okolicznościach, muszą na sobie polegać, by przetrwać ogromnie niebezpieczną podróż przez to, co zostało z USA.