Star Wars: Knights of the Old Republic - powstanie remake gry? Jest na to szansa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Star Wars: Knights of the Old Republic to świetnie oceniana gra RPG od studia BioWare, która trafiła na rynek w 2003 roku. Z czasem produkcja ta doczekała się kontynuacji, a w sieci można znaleźć plotki, z których wynika, że planowany jest "remake" tego tytułu. Takie informacje ujawnia Jordan Maison z serwisu Cinelinx, który po raz pierwszy pisał o tym w roku 2015, jednak później dodał, że projekt został z jakiegoś powodu wstrzymany.

Teraz Maison powraca do tematu, bo otrzymał informacje z "dwóch niezależnych źródeł", że wznowiono produkcję nowej gry. Tym razem jednak wspomina on nie o klasycznym remake'u, a raczej o sequelu, który miałby połączyć elementy z dwóch poprzednich gier w taki sposób, by wprowadzić je do obecnego kanonu Gwiezdnych Wojen. Niestety, dziennikarz na ten moment nie dysponuje żadnymi innymi informacjami i podejrzewa, że oficjalna zapowiedź jakiegoś nowego projektu w popularnym uniwersum może pojawić się na targach E3 2020 lub na osobnym wydarzeniu poświęconym tej marce.

Do informacji tej warto podchodzić z dystansem, ale pewnej wiarygodności dodaje jej fakt, że to właśnie na łamach Cinelnix pojawiła się informacja o serialu Disney+, którego głównym bohaterem będzie Obi-Wan Kenobi, jeszcze przed jego oficjalnym ujawnieniem. Można więc podejrzewać, że redaktorzy tego portalu rzeczywiście mają dostęp do źródeł zaznajomionych z planami dotyczącymi marki Star Wars.