The Last of Us - pierwsze zdjęcie z serialu HBO. Na nim Joel i Ellie

Sony

Pierwsze zdjęcie z serialu The Last of Us zostało opublikowane w sieci na koniec #TLOUDay, czyli dnia celebrującego świat stworzony w popularnych grach. Na fotce widzimy Pedro Pascala (The Mandalorian) i Bellę Ramsey (Gra o tron) w odpowiednio rolach Joela i Ellie.

Prace na planie wciąż trwają i przed twórcami jeszcze wiele miesięcy zdjęć. Za sterami serialu stoją Craig Mazin (Czarnobyl) oraz Neil Druckman (twórca gry). Obaj piszą scenariusze oraz są współshowrunnerami. Pierwszy sezon ma głównie skupić się na historii z pierwszego The Last of Us, ale jako że jest to adaptacja najpewniej przy dopasowaniu jej do medium wprowadzono szereg zmian.

The Last of Us - zdjęcie

fot. materiały prasowe

W obsadzie są też Gabriel Luna (jako Tommy), Merle Dandrige (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank) oraz Con O'Neill (Bill). Za kamerą serialu doceniani reżyserzy kina artystycznego Jasmila Zbanic (Aida), Kantemir Balagov (Wysoka dziewczyna) i Ali Abbasi (Border), Reżyserami są także Peter Hoar (The Umbrella Academy) oraz sam Neill Druckmann. Każdy ma wyreżyserować po kilka odcinków. Pierwszy sezon ma ich 10.

The Last of Us - data premiery nie została ustalona.

Zobacz także:

https://twitter.com/clmazin/status/1442292907386408964

https://twitter.com/Neil_Druckmann/status/1442292909798166528