The League of Pan - będzie serial fantasy o powrocie do Nibylandii

The League of Pan rozgrywa się 10 lat po tym, jak Wendy Darling i Zagubieni Chłopcy wrócili z fantastycznej krainy i żyją normalnie na Ziemi. Muszą jednak powrócić do Nibylandii, by stawić czoło nowemu złu, które zagraża magicznemu miejscu będącemu niegdyś ich domem. Powracają dawne konflikty i tajemnice.

Serial ma poruszyć bolesne prawdy o dorastaniu i o tym, że powrót do domu nigdy nie jest tak prosty jak można byłoby sądzić. Koncept w jakimś stopniu wydaje się inspirowany filmem Hook, w którym Piotruś Pan po latach życia na Ziemi wracał do Nibylandii.

Bill McGoldrick z NBCUniversal mówi, że będzie to limitowany serial o nowych przygodach znanych postaci, które zostaną pokazane tak, jak nigdy przedtem.

Potencjalna data premiery nie została ujawniona.