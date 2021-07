Battlefield 2042 z funkcją cross-play. Wspólna zabawa dla graczy na PC i konsolach

fot. EA

Nadchodzący Battlefield 2042 będzie kolejną produkcją, która umożliwi wspólną rozgrywkę graczom na różnych platformach, w tym także pomiędzy osobami na PC i konsolach. Potwierdzono to w obszernym wpisie z pytaniami i odpowiedziami, który opublikowano na oficjalnej stronie Electronic Arts, wydawcy gry.

Cross-play będzie opcjonalny i w opcjach znajdziemy możliwość jego wyłączenia, co powinno ucieszyć te osoby, które niekoniecznie chcą stawać w szranki z graczami pecetowymi, którzy korzystają z myszek oferujących (zwykle) większą precyzję podczas celowania.

We wpisie pojawił się także zapis o postępach międzyplatformowych. Jeśli będziemy posiadać grę na kilku urządzeniach, to wszystkie nasze dokonania będą między nimi współdzielone - i to nie tylko w obrębie tego samego producenta. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli przenieść postępy m.in. PlayStation na Xboksa czy PC lub na odwrót.

Przypominamy, że Battlefield 2042 zadebiutuje już 22 października na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.