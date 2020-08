The Walking Dead Onslaught i zombie w VR. Zobacz zwiastun z rozgrywką

Survios

The Walking Dead Onslaught to nowa produkcja na podstawie popularnego serialu AMC. Gra pozwoli wcielić się w Daryla Dixona i stanąć do walki z hordami żywych trupów w fabularnej kampanii, która przedstawi zupełnie nową opowieść. Oprócz tego pojawi się tu również dodatkowy tryb zabawy, w którym wyruszymy w niebezpieczne miejsca w celu poszukiwania cennych przedmiotów i materiałów.

Twórcy zapewniają też, że duże wrażenie w grze będzie robił system “progressive dismemberment”, który ma w realistyczny sposób przenosić zadawane przez nas ciosy do wirtualnej rzeczywistości.

The Walking Dead Onslaught - premiera 29 września na PS VR, Oculus Rift i Steam VR. Osoby, które zdecydują się na zamówienie gry w przedsprzedaży mogą liczyć na kilka drobnych, cyfrowych bonusów.

Warto również przypomnieć, że to nie pierwsza produkcja przenosząca The Walking Dead do wirtualnej rzeczywistości. W styczniu tego roku na rynek trafiło Saints & Sinners, które spotkało się z pozytywnymi reakcjami krytyków.