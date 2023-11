Ile osób pracuje nad kolejnym Wiedźminem? Liczba robi wrażenie

fot. CD Projekt Red

Adam Kiciński, prezes CD Projektu, ujawnił interesującą informację dotyczącą kolejnej odsłony serii Wiedźmin. Nad projektem znanym obecnie pod kodową nazwą Polaris, ma pracować już niemal 330 pracowników, co jasno pokazuje, jak istotny dla studia jest to tytuł. Oznacza to, że obecnie więcej osób zajmuje się nowym Wiedźminem niż dalszym rozwojem Cyberpunka 2077, a więc przez kilka miesięcy proporcje wyraźnie się zmieniły. Taka sytuacja jednak nie powinna nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że we wrześniu na rynek trafiło pierwsze i zarazem jedyne fabularne rozszerzenie zatytułowane Widmo Wolności.

Oprócz tego CD Projekt ujawnił również dane dotyczące sprzedaży Widma Wolności. Dodatek trafił do 3 miliona graczy w ciągu zaledwie tygodnia od premiery na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Po dwóch miesiącach wynik ten przekroczył 4,3 miliona sprzedanych egzemplarzy. Warto również przypomnieć, że już na początku grudnia czeka nas premiera Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, czyli zbiorczego wydania zawierającego zarówno grę z 2020 roku, jak i rozszerzenie.