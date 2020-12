The Little Things - zwiastun thrillera. Denzel Washington kontra Jared Leto

fot. materiały prasowe

The Little Things opowiada o szeryfie Joe Deaconie (Denzel Washington), który zostaje wysłany do Los Angeles z pozornie prostym zadaniem. Wkrótce wplątuje się w poszukiwania seryjnego mordercy (Jared Leto), który terroryzuje miasto. Akcją dowodzi sierżant Jim Baxter (Rami Malek), który jest pod wrażeniem instynktu Deke'a i prosi go o pomoc. Baxter jednak nie wie, że wszystko ma związek z tajemniczą przeszłością Deke'a.

W obsadzie są również Natalie Morales, Terry Kinney, Chris Bauer, Joris Jarsky, Isabel Arraiza oraz Michael Hyatt. Za kamerą stoi Jonh Lee Hancock, znany z takich filmów jak Blind Side i Savidng Mr Banks.

The Little Things - zwiastun

The Little Things - premiera w USA odbędzie się stycznia 2021 roku w kinach oraz w platformie HBO Max. Film trafi do kin poza USA, ale na razie data w Polsce nie jest znana.