The Mandalorian - 2. sezon ma miesiąc premiery. Jest szansa na spin-off

Disney+ ma dobrą wiadomość dla fanów The Mandalorian. Do tej pory wiedzieliśmy, że 2. sezon pojawi się jesienią 2020 roku. Okazuje się, że nastąpi to szybciej niż mogliśmy się spodziewać - premiera zaplanowana jest na październik 2020 roku.

Informację wyjawił szef Disneya, Bob Iger, który zdradził, że obecnie Gwiezdne Wojny robią przerwę od kin, ponieważ priorytetem w nadchodzących latach jest telewizja. Podkreślono, że forma emisji się nie zmieni - jeden odcinek co tydzień.

Iger uważa, że jest szansa 3. sezon The Mandalorian, w którym chcą wprowadzić nowe postacie mające potencjał na własne seriale. Innymi słowy rozważane są spin-offy, ale na razie jest to dość ogólny i wstępny plan. Żadnych konkretnych decyzji nie podjęto.

Na razie nie wiadomo, kiedy Disney+ trafi do Polski. Premiera w Europie Zachodniej odbędzie się dopiero w marcu 2020 roku i nie ma żadnych wzmianek o Europie Wschodniej.

Szef Disneya wyjawił także, że popularnością w platformie najbardziej cieszą się produkcje Pixara, Marvela i Gwiezdne Wojny.