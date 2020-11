The Mandalorian - wpadka z 4. odcinka. Porównania do kubka z Gry o tron

fot. materiały prasowe

W 4. odcinku 2. sezonu The Mandalorian Djarin i Baby Yoda wracają na Nevarro, na którym Din Djarin pomaga Greefowi Cardze i Carze Dune w zniszczeniu starej imperialnej bazy.

W trakcie eksploracji wnętrza tego miejsca dochodzi do starcia ze szturmowcami. Widzowie odkryli wpadkę w jednej scenie. W lewej dolnej części ekranu przez sekundę widać mężczyznę ubranego w dżinsy i t-shirt. Z tego powodu wybuchła ogromna dyskusja w mediach społecznościowych, jak serial z tak gigantycznym budżetem może sobie na to pozwolić. Oczywiście pojawiły się porównania do legendarnego kubka z 8. sezonu Gry o tron.

Problem polega na tym, że to nie jest kubek na pierwszym planie, a scena, w której trudno tak naprawdę tę wpadkę zauważyć. Jest ciemno w tle i bez wnikliwego przyjrzenia się trudno dostrzec tę postać. Czy więc jest to rzeczywiście tak dużo wpadka, czy może reakcja jest przesadzona? Dajcie znać w komentarzach.

fot. materiały prasowe

Co ciekawe, to nie pierwsza tego typu sytuacja związana z The Mandalorian. W 4. odcinku pierwszego sezonu podczas rozmowy Mando z Omerą widzimy w kadrze mikrofon.