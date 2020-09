The Mandalorian - fanowskie teorie o roli Sashy Banks w 2. sezonie serialu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu The Mandalorian ze świata Gwiezdnych wojen nie zdradził zbyt wiele (i dobrze), rozrzucił jednak kilka tropów umożliwiających fanom snucie kolejnych teorii. Jedną ze wskazówek jest pojawienie się nowej postaci (49 sekunda trailera) - tajemniczej kobiety w pelerynie granej przez Sashę Banks, o której udziale pogłoski wspominały już jakiś czas temu. Zwiastun nie wyjawia, w kogo wciela się Banks, co skutkuje pojawieniem się kilku mniej lub bardziej sensownych hipotez.

Najmniej prawdopodobna jest teoria o Ahsoce Tano (mylić może słowo "Jedi" które pada akurat w tym momencie, w którym widzimy Banks w zapowiedzi). Postać w niczym jej nie przypomina. Najpopularniejsza teoria głosi, że Banks wciela się w Sabine Wren znaną fanom z serialu Star Wars Rebelianci. Sabine jest Mandalorianką i dawną posiadaczką Mrocznego miecza (Darksaber), który obecnie jest w posiadaniu Moffa Gideona, co widzieliśmy pod koniec 1. sezonu The Mandalorian. Jest to zatem istotny element łączący tę postać z serialem.

Biorąc pod uwagę plotki o pojawieniu się Ahsoki, teoria o Sabine ma tym większy sens. Mandalorianka mogłaby być sposobem dotarcia do Ahsoki przez Din Djarna, ponieważ Ahsoka jest jednym z ostatnich żyjących Jedi (a dokładniej - użytkowników Mocy), którzy mogliby udzielić informacji w związku z Dzieckiem (zwanym przez fanów potocznie Baby Yodą). Alternatywnie Sabine może szukać Djarina właśnie ze względu na Dziecko, które - jak może wierzyć - może doprowadzić ją i Ahsokę do Ezry.

Inna, dość luźna teoria, sugeruje rolę pewnego rodzaju sympatyka Sithów czy innego mrocznego użytkownika Ciemnej Strony Mocy. Wiemy, że Darth Vader czy Palpatine nie byli jedyni. Moff Gideon musi mieć jakieś powiązania z Mocą, biorąc pod uwagę jego chęć schwytania Dziecka. Banks może być zatem wspólniczką Gideona, kimś, kto wie, jak wykorzystać wrażliwość na Moc Baby Yody w mrocznych celach.

Po części ze względu na jej ciemny płaszcz, wielu fanów przypuszcza, że Banks może wcielać się w Barriss Offe, byłą Jedi, która pojawiła się w filmie Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów i serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Wrobiła ona Ahsokę w zbrodnię. Offe była przekonana, że Jedi byli źli i dążyli do wojny. Jedi została schwytana przez Anakina Skywalkera, ale jej działania doprowadziły do rozczarowania Ahsoki Zakonem Jedi - ostatecznie Togrutanka odeszła ze Świątyni. Offe może być interesującą antagonistką zarówno dla dojrzałej Ahsoki, jak i nowo odbudowywanego Zakonu Jedi, jest jednak jeden problem - dziewczyna została schwytana i osądzona. Nie wiemy jednak, co ostatecznie się z nią stało.

Kolejna teoria łączy Banks z postacią Fennec Shand. Shand to zabójczyni stworzona na potrzeby pierwszego sezonu serialu. W jej rolę wciela się Ming-Na Wen. Postać Banks mogłaby szukać zabójczyni (1. sezon nie ujawnia, kto ją zatrudnił) - choć niektórzy przypuszczają, że jej pracodawcą jest Boba Fett lub ktoś podobny, być może jest nim właśnie Shand.



The Mandalorian - premiera 2. sezonu 30 października.