The Mandalorian: zwolniona przez Disneya Gina Carano uważa, że Pedro Pascal pamięta ją jako "obrończynię"

Gina Carano po serii kontrowersyjnych wpisów w mediach społecznościowych została zwolniona z serialu The Mandalorian, w którym grała Carę Dune. Aktorka jest w trakcie sporu prawnego z Disneyem, o którym możecie przeczytać tutaj. Teraz wyjawiła, że niedawno otrzymała wsparcie od samego odtwórcy Dina Djarina, Pedro Pascala.

The Mandalorian: Gina Carano uważa, że Pedro Pascal pamięta ją jako "obrończynię"

Jak odnosi SFFGazette.com, aktorka powiedziała:

Ja i Pedro odnowiliśmy kontakt po śmierci Carla Weathersa. Jest tyle kłamstw i dziwnych historii, które ludzie sobie wymyślają. To, co mogę powiedzieć, to to, że uwielbiam Pedro, a on powiedział mi to: "Ty i Carl byliście obrońcami".

To tak wiele dla mnie znaczy, że pamięta mnie i nasz wspólny czas w ten sposób - ze mną w roli obrońcy. To ważne, że ludzie nie znają prawdziwej historii.

Choć Carano nie zdradziła kontekstu, to powiedziała, że chce, by jego fani wiedzieli, że jest powód, dla którego nazwał ją obrońcą, a także historie, których nie znają. "I byłam tam, broniąc tych ludzi" - podsumowała.

Aktorka zdradziła także, że stanęła w obronie pewnego aktora na planie The Mandalorian, który był "zniszczony" po wyjątkowo męczącej scenie; powiedziała reżyserowi, że to koniec ujęcia i zgłosiła się na ochotnika do nakręcenia dodatkowych scen, by reszta miała czas odpocząć.

The Mandalorian - czemu Gina Carano została zwolniona?

W złożonych dokumentach prawnik studia tłumaczy, że Gina Carano została zwolniona za swoje publiczne komentarze. Ściśle miarka przebrała się wówczas, gdy zaczęła trywializować holokaust, porównując krytykę politycznych konserwatystów w USA do zgładzenia milionów Żydów w czasach II wojny światowej. To był ostatni komentarz aktorki, który doprowadził do decyzji, ale wcześniej było więcej kontrowersyjnych postów Carano. Według wcześniejszych informacji wiele razy ją proszono o zaprzestanie, co było przez nią ignorowane. Zwolnienie jest konsekwencją jej decyzji.

Dla prawnika reprezentującego Disneya jest jasne, że pozew powinien został wyrzucony, bo studio ma konstytucyjne prawo nie wiązać się z artystyczną ekspresją wypowiedzi Carano. Sama aktorka twierdziła, że jej słowa były ciągle źle interpretowane, by demonizować jako jako ekstremistę ze skrajnej prawicy.

