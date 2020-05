The Mandalorian - czy Pedro Pascal kwalifikuje się do aktorskiej nominacji do Złotego Globu?

fot. materiały prasowe

The Mandalorian to pierwszy, aktorski serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Główną rolę w produkcji gra Pedro Pascal, który wciela się w rolę łowcy nagród pracującego na Zewnętrznych Rubieżach. Aktor praktycznie przez cały sezon występuje w masce i odsłania ją na jakieś 20 sekund w finałowym odcinku 1. sezonu. To wzbudziło spekulacje czy taka forma występu kwalifikuje się do aktorskiej nominacji do Złotego Globu. Doszło do tego, że Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przyznające te nagrody wydało oświadczenie, w którym ogłoszono, że role głosowe nie kwalifikują się do nominacji. Zatem Pascal nie może liczyć się w rywalizacji o Złoty Glob.

fot. materiały prasowe

Fabuła serialu rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi, kiedy jeszcze Najwyższy Porządek nie zagrażał galaktyce. Showrunnerem projektu jest Jon Favreau. W obsadzie 2. sezonu znajdują się oprócz Pascala również Giancarlo Esposito, Rosario Dawson oraz Gina Carano.