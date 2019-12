The Mandalorian - szkice koncepcyjne z 7. odcinka i figurka szturmowca [ZDJĘCIA]

The Mandalorian to nowy serial ze świata Gwiezdnych Wojen, który zadebiutował na Disney+ w połowie listopada. Teraz produkcja chyli się ku finałowi - w USA właśnie dziś, 27 grudnia, na platformę trafi odcinek finałowy.

Jeśli oglądaliście 7. odcinek The Mandalorian, zainteresować Was może galeria szkiców koncepcyjnych, które trafiły do sieci. Widzimy na nich między innymi alternatywny kostium Cary Dune, w którą wciela się Gina Carano. Ponadto, zadebiutowały także oficjalne zdjęcia nowej figurki kolekcjonerskiej szturmowca, który pojawił się w The Mandalorian. Przypomnijmy, że akcja serialu rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi - w czasie, gdy Imperium jest już w rozsypce po przegranej bitwie o Jakku i próbach zorganizowania się po śmierci Imperatora. Serial pokazał jednak, że niektórzy szturmowcy wciąż jeszcze funkcjonują.

Zobaczcie galerię, w tym także zdjęcia z poprzednich wydarzeń z serialu: