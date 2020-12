The Mandalorian - Pedro Pascal komentuje plotki o rzekomym konflikcie z twórcami serialu. Baby Yoda na okładce Empire

Empire

Na początku roku w sieci pojawiła się wielokrotnie powtarzana, choć traktowana przez większość z (delikatnie pisząc) przymrużeniem oka plotka, według której Pedro Pascal jest niezadowolony ze swojej roli w The Mandalorian. Mówiono, że aktor żąda większej liczby scen bez hełmu, a nawet odgraża się, że odejdzie z serialu, jeśli twórcy nie pozwolą mu częściej pokazywać twarzy. Teraz, zapytany o te pogłoski w programie BBC The One Show, Pascal stanowczo je zanegował:

To naprawdę wspaniały sposób opowiadania historii. To było jasne i niekwestionowalne credo tej postaci - od samego początku. I zawsze wszyscy się z tym zgadzaliśmy, zawsze byliśmy po tej samej stronie. Chcę, żeby zrobili jak najlepsze show - niezależnie od sposobów.

Biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatniego odcinka i kilka odbytych na przestrzeni tego sezonu rozmów, być może w najbliższej przyszłości bohater będzie podchodził do pewnych elementów swojego credo bardziej liberalnie.

Tymczasem na nowej okładce magazynu Empire pojawił się nie kto inny, jak Grogu, znany jako Baby Yoda, zajadający niebieskie ciasteczka z Nevarro:

Empire - okładka The Mandalorian