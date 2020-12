Star Wars 9 - pojedynek na miecze świetlne na Tatooine i zniszczony TIE na nowych szkicach koncepcyjnych z filmu

fot. materiały prasowe

Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie był zwieńczeniem budowanej przez dziewięć produkcji Sagi Skywalkerów. Widowisko okazało się sukcesem kasowym, jednak nie zdobyło przychylności krytyków i sporej części widzów. Do sieci co jakiś czas trafiają kolejne szkice koncepcyjne z projektu. Najnowsze z nich ukazują alternatywne wersje dwóch scen z filmu. Pierwszy pokazuje pojedynek na miecze świetlne między Rey i Kylo Renem na Tatooine. Na drugim natomiast możemy zobaczyć jak Rey niszczy TIE Rena, jednak odbywa się to na Coruscant, a nie na Pasaanie jak to miało miejsce w filmie. Grafiki są dostępne poniżej.

W produkcji Kylo Ren łączy siły z Imperatorem Palpatine'em, który ma swoje własne plany wobec Rey. Bohaterka w tym czasie wyrusza wraz ze swoimi przyjaciółki na misję, która doprowadzi do jej starcia z Benem Solo.