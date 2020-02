The Mandalorian - przełomowa technologia na planie. Wideo pokazuje jak ona działa!

Na planie The Mandalorian wykorzystano przełomową technologię zwaną Stagecraft, która została opracowana przez Industrial Light & Magic oraz firmę Epic Games. W skrócie polega to na tym, że zbudowanie ogromną halę ze ekranami LED, na której mogą być wyświetlanie na żywo cyfrowe scenografie w trójwymiarze - gdy kamera kręci aktora na ich tle, one w czasie rzeczywistym dostosowują się do ujęć, by tworzyć perfekcyjną symulację realistycznej lokacji.

Nowe wideo pokazuje, jak to dokładnie działało na planie i jak było wykorzystywane. A jeśli chcecie dowiedzieć się, dlaczego jest to przełomowa rewolucja technologiczna w kinie, przeczytacie o tym w artykule o technologii w The Mandalorian. Wyjawiono, że ponad 50% pierwszego sezonu kręcono przy użyciu Stagecraft.

W wideo wypowiadają się twórca serialu Jon Favreau, producent Dave Filonii, operatorzy Greig Fraser i Barry Baz Idoine, spec od efektów specjalnych Richard Bluff oraz reżyserzy odcinków.

Legenda efektów specjalnych Phil Tippett, który pracował przy Oryginalnej Trylogii Gwiezdnych Wojen pochwalił The Mandalorian i zaoferował swoje usługi. Favreau odpisał na Twitterze i zaprosił do współpracy.

https://twitter.com/Jon_Favreau/status/1230573091475976192