The Mandalorian - kiedy zdjęcia do 3. sezonu serialu?

fot. Disney+

The Mandalorian to ogromny hit platformy Disney+ i pierwszy aktorski serial ze świata Gwiezdnych wojen. Produkcja została przedłużona na 3. sezon, jednak do tej pory nie dowiedzieliśmy się, kiedy rozpoczną się zdjęcia do nowej odsłony. To się zmieniło. Otóż według raportu Film & Television Industry Alliance prace na planie 3. sezonu rozpoczną się 5 kwietnia 2021 roku.

To oznaczałoby, że premiery kolejnej serii (oczywiście, jeśli pandemia na to pozwoli) moglibyśmy oczekiwać pod koniec 2021 roku lub na początku 2022 roku (chociaż ta druga data wydaje się bardziej prawdopodobna).

fot. Disney+

Na razie szczegóły 3. sezonu nie są znane. W obsadzie 2. serii znaleźli się między innymi Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Gina Carano, Katee Sackhoff, Carl Weathers oraz Temuera Morrison. W międzyczasie na platformie Disney+ ma pojawić się nowy serial o losach Boby Fetta. A to tylko jeden z wielu szykowanych projektów serialowych z uniwersum Gwiezdnych wojen.