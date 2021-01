Star Wars: Darth Vader wiedział o planecie Exegol. Odkrył, że Palpatine'a nie da się zabić?

Lucasfilm

Imperator Palpatine niespodziewanie powrócił w filmie Star Wars 9. Sith przetrwał wydarzenia ukazane w finale Oryginalnej Trylogii i ukrył się na Exegolu, położonej w Nieznanych Regionach planecie, gdzie w ukryciu odbudowywał flotę i wpływał na wydarzenia w całej galaktyce. Film, jak wiemy, wiele pytań pozostawił bez odpowiedzi, jednak najnowszy numer komiksu z serii Darth Vader ujawnia, że ojciec Luke'a Skywalkera wiedział o tej planecie.

W trwającym wątku komiksu Vader został porzucony przez Imperatora na Mustafar. Podczas tej podróży on odnalazł istotę zwaną Eye of Webbish Bog i zdobył Sith Wayfinder, czyli tzw. Tellurium - artefakt Sithów, który pełnił rolę kompasu i tylko za jego pomocą można było obrać bezpieczny kurs na Exegol, prowadzący przez liczne kosmiczne pułapki (m.in. mgławice i studnie grawitacyjne). Rozwój wydarzeń (osadzony w czasie po wydarzeniach z Imperium Kontratakuje) wskazuje, że Vader był świadomy istnienia tajemniczej planety jakiś czas przed konfrontacją z finału OT. Nie ujawniono jeszcze, czy Vader cokolwiek zrobił z tą wiedzą i czy udało mu się przejrzeć koncept Palpatine'a.

Możliwe, że choć mógł zechcieć odwiedzić tę planetę, tak naprawdę nigdy nie poznał jej znaczenia i tego, jak łączy się ona z awaryjnymi planami Imperatora. W końcu utrzymywał on wiele swoich zamiarów w tajemnicy przed swoim uczniem. Gdyby Vader poznał sekretny plan przedłużenia życia Imperatora po jego śmierci, wyszłoby na to, że cisnął nim w przepaść wiedząc, iż nie można go zabić.

Rozwój wypadków poznamy już wkrótce.