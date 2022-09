The Marvels, Ironheart, Echo, Loki 2, Armor Wars - co pokazano na D23? Wielki powrót War Machine i [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Co pokazano na panelu Marvela podczas D23? Choć niektóre zapowiedzi były emitowane ekskluzywnie jedynie dla uczestników wydarzenia, to pojawiły się już opisy materiałów filmowych - w których są złoczyńcy, zbliżająca się wielka wojna w MCU i nowa drużyna superbohaterek z The Marvels. Fanów Iron Mana na pewno ucieszy także fakt, że po dwóch latach wreszcie pojawiła się aktualizacja na temat Armor Wars z War Machine - znamy liczbę odcinków i ogłoszono kiedy rozpoczną się zdjęcia. A to nie wszystko.

Fot. Marvel

Kapitan Marvel 2 - nowa odsłona Carol Danvers

W The Marvels główną rolę odegrają Brie Larson jako Kapitan Marvel, Iman Vellani jako Ms. Marvel i Teyonah Parris jako Monica Rambeau. Druga z aktorek podczas D23 podzieliła się kilkoma nowymi informacjami na temat filmu w rozmowie z portalem Deadline.

Scena po napisach w Ms. Marvel pochodziła właśnie z Kapitan Marvel 2. Iman Vellani zapewniła, że w filmie pojawi się więcej rodziny Khan i bardziej złożona emocjonalnie Carol Danvers, która odbędzie szaloną przygodę.

Warto też pamiętać, że z WandaVision dowiedzieliśmy się, że Monica Rambeau z czasem przestała podziwiać Kapitan Marvel, więc można oczekiwać napięcia pomiędzy bohaterkami.

Na panelu Marvela podczas D23 Expo pokazano także materiał filmowy, w którym widać Monicę komunikującą się z Furym. Carol pojawia się w pokoju Kamali, a potem razem z Monicą szukają Ms. Marvel, która jest w kosmosie po zamianie ciał. Kamala mówi, że są drużyną, na co i Monica, i Carol zaprzeczają. Całość miałaby mieć uroczy klimat.

Fot. Marvel

Echo - Kingpin powraca!

Na D23 Expo Kevin Feige przedstawił zwiastun do serialu Echo. W produkcji Disney+ w główną rolę wcieli się Alaqua Cox. W materiale filmowym było widać wiele ujęć, jak bohaterka walczy z przeciwnikami. Na samym końcu pojawił się Vincent D’Onofrio jako Kingpin - miał opaskę na oko.

Loki 2 - zbliża się wojna z Kangiem

Na panelu Marvela podczas D23 przekazano, że w 2. sezonie Lokiego pojawią się nowi członkowie obsady. Pokazano także ekskluzywny materiał wideo. Jak donosi Popverse, widać na nim Lokiego rozdzieranego przez czas, który mówi, że widział okropne i straszne rzeczy. Zostaje pokazana ściana pokryta dekoracjami Kanga Zdobywcy, a postać Toma Hiddlestona mówi, że zbliża się wojna.

Matt Ramos przekazał, że bohater będzie chciał ostrzec wszystkich przed nadchodzącą wojną z Kangiem. Pojawiła się także informacja, że Ke Huy Quan dołączy do 2. sezonu serialu Loki.

Ironheart - pokazano złoczyńcę

Na D23 pokazano pierwsze spojrzenie na Ironheart - to nadchodzący serial Disney+ o komiksowej następczyni Iron Mana. Według Empire Magazine Anthony Ramos, który gra antagonistę The Hood, wygląda nikczemnie. The DisInsider przekazało, że pojawiło się kilka naprawdę dobrych sekwencji akcji. W zapowiedzi byli też Alden Ehrenheich, Riri Williams (tytułowa Ironheart) i Jim Rash, potencjalnie jako profesor głównej bohaterki.

Fot. Marvel

Armor Wars - War Machine powraca do MCU

Armor Wars to seria poświęcona War Machine. James Rhodes istniał od początku MCU i długo czekał na własny projekt. Jednak od czasu ogłoszenia go na Disney+ Day w 2020 roku, nie pojawiło się za dużo nowych informacji. Także na San Diego Comic-Con nie było o nim żadnej wzmianki.

Wreszcie podczas D23 Expo przekazano nowe informacje na temat produkcji. Don Cheadle wyszedł na scenę i poinformował, że oficjalnie zdjęcia rozpoczną się w 2023 roku. Seria będzie składać się z 6 odcinków na Disney+, a akcja rozgrywać po wydarzeniach z Secret Invasion.

Zobacz także:

Marvel - daty premier. 5-6 faza MCU

Na początku znajdują się daty z określonym dniem premiery, a na samym końcu te, w których podano jedynie sezon: czyli wiosna, lato, jesień, zima. Są takie produkcje jak Agatha: House of Harkness, Strażnicy Galaktyki 3Kapitan Ameryka 4 i 2. sezon Lokiego.