Armor Wars - co z serialem MCU? Nie było go na liście z San Diego Comic-Con 2022

fot. materiały prasowe

Podczas San Diego Comic-Con 2022 Marvel Studios ogłosiło filmy i seriale 5. i 6. fazy MCU. Nieoczekiwanie na liście nie znalazł się wcześniej ogłoszony projekt Armor Wars. Zakładaliśmy po prostu, że niektóre rzeczy zostawiono na wrzesień i wydarzenie zwane D23.

Armor Wars - status projektu

Scenarzysta Armor Wars, Yassir Lester opublikował na Instagramie informację, że projekt nadal powstaje i się pojawi. Na ten moment nic więcej nie wiemy, ale zakładamy, że nie zabraknie Armor Wars podczas D23. To zapewnienie pokazuje jednak, że nic nie zostało skasowane po cichu jak fani spekulowali.

fot. zrzut ekranu ze stories scenarzysty

Armor Wars - o czym serial?

Projekt oparty jest na historii komiksowej pod tym samym tytułem. Technologia Tony'ego Starka wpada w niepowołane ręce i ktoś musi to naprawić. W komiksach był to Iron Man, ale w MCU on nie żyje. Jego miejsce ma zająć James Rhodes aka War Machine, w którego ponownie wcieli się Don Cheadle.

Armor Wars zostało ogłoszone w 2020 roku podczas dnia inwestora Disneya. Wraz z innymi projektami. Według aktualnych informacji prace na planie mają ruszyć jesienią 2022 roku.