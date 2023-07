Marvels - czy to mąż Kapitan Marvel? Aktora znacie z romantycznych k-dram

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zwykle przed premierą filmów MCU w Internecie aż wrze od różnych plotek i doniesień. Nie inaczej jest w przypadku Marvels. Od miesięcy mówi się o domniemanym mężu Kapitan Marvel, który miałby wystąpić w produkcji. Według przecieków wybrankiem superbohaterki miałaby być postać grana przez Park Seo-Joona, popularnego koreańskiego aktora znanego między innymi z takich k-dram jak She Was Pretty i What's Wrong with Secretary Kim. Fani spekulowali, że artysta wcieli się w komiksowego księcia Yana. I wygląda na to, że nowe gadżety Marvela potwierdzają tę teorię. Zobaczcie sami.

Marvels - czy to mąż Kapitan Marvel?

Fanowskie konto Kapitan Marvel na Twitterze udostępniło listę zabawek McDonald's do filmu Marvels. Wśród wymienionych bohaterów jest książę Yan, co potwierdzałoby teorię, że to właśnie w niego wcieli się Park Seo-Joon. Co więcej, na tej samej liście jest postać "księżniczki Carol", co z kolei sugeruje, że plotka o jej małżeństwie także jest prawdziwa.

Zdjęcia gadżetów

W komiksach Kapitan Marvela pomogła księciu wydostać się z zaaranżowanego małżeństwa, ponieważ w jego kulturze tylko kobiety miały prawo decydować o wyborze partnera, nie na odwrót. Dzięki superbohaterce, po objęciu władzy Yan obalił to prawo.

W zwiastunie The Marvels jest scena, w której Carol ma na sobie kapelusz w kształcie ośmiornicy. Wygląda na zagubioną i fani spekulują, że mogła przez przypadek dołączyć do jakiegoś rytuału, na przykład zawarcia małżeństwa. Jeśli film pójdzie tropem komiksów, jej możliwy związek z księciem Yanem będzie raczej zbiegiem okoliczności, a nie owocem miłości. Co myślicie?

