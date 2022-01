The Marvels - poznaliśmy nazwisko kompozytorki. Pracowała nad innym projektem Marvela

fot. Marvel

Kapitan Marvel 2The Marvels to filmowa kontynuacja Kapitan Marvel, która trafi do kin w 2023 roku. W produkcji mamy zobaczyć połączone siły trzech superbohaterek - Carol Danvers, Photon (Monica Rambeau) oraz Ms. Marvel. Do ról powrócą Brie Larson, Teyonah Parris oraz Iman Vellani, która po raz pierwszy zaprezentuje swoją postać w serialu Disney+ planowanym na 2022 rok.

Szczegóły fabularne nie są znane, ale mamy teraz informację o kompozytorce, która zajmie się muzyką do produkcji. Będzie to Laura Karpman, która pracowała już nad innym projektem od Marvel Studios - serialem What If... ?. Tym samym będzie drugą kobiecą przedstawicielką tej profesji w filmowej części uniwersum. Pierwszą była Pinar Toprak, która tworzyła muzykę do pierwszej części Kapitan Marvel.

W antagonistkę superprodukcji wciela się Zawe Ashton. Do roli Nicka Fury'ego powróci również Samuel L. Jackson. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy.

The Marvels - premiera filmu jest zaplanowana na 17 lutego 2023 roku.