Thor - nadchodzi ważna celebracja i śmierć tajemniczej postaci. Legendy Marvela wspomogą scenarzystę

Donosiliśmy już Wam, że w kwietniowym zeszycie Thor #24 ze scenariuszem Donny'ego Catesa i rysunkami Nica Kleina dojdzie do śmierci tajemniczej postaci. Na okładce komiksu widzimy bowiem boga burzy, Odyna, Lokiego, Volstagga, Lady Sif i Jane Foster aka Walkirię, którzy żegnają bohatera powiązanego z Asgardem. Jego tożsamości póki co nie wyjawiono; pojawiają się spekulacje, że życie straci Beta Ray Bill bądź Freya.

Rzeczony zeszyt, który ma być kulminacją historii nawiązującej do proroctwa o Bogu Młotów, stanie się też okazją do ważnej celebracji - będzie on bowiem 750. odsłoną samodzielnych przygód komiksowych Thora, jeśli uwzględnimy wszystkie dotychczasowe cykle. To właśnie dlatego w powiększonym objętościowo komiksie znajdą się historie, które zostały stworzone przez legendy Marvela. Będą to:

Tak prezentują się okładki Thora #24 i innych nadchodzących odsłon serii:

Thor #24 - okładka

Thor #24 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 13 kwietnia.