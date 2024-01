The Ministry of Ungentlemanly Warfare – pierwszy plakat i nowe zdjęcia z Henrym Cavillem. Kiedy zwiastun?

fot. materiały prasowe

The Ministry of Ungentlemanly Warfare to najnowszy szpiegowski film akcji od Guya Ritchiego. Reżyser oparł swoją nową produkcję na książce Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII autorstwa Damiena Lewisa, która została wydana w 2014 roku. Film pojawi się w kinach tej wiosny i właśnie ruszyła kampania promocyjna. Na pierwszy ogień poszedł plakat, a także nowe zdjęcia Henry’ego Cavilla z planu, którymi aktor pochwalił się na swoich mediach społecznościowych. Ujawniono również, że pierwszy zwiastun The Ministry of Ungentlemanly Warfare pojawi się już jutro.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare – galeria

The Ministry of Ungentlemanly Warfare – o czym jest?

Film przedstawi prawdziwą historię tajnej brytyjskiej organizacji z czasów II wojny światowej, znanej jako Special Operations Executive. Została powołana przez Winstona Churchilla. Ich nieregularne działania wojenne przeciwko nazistom przyczyniły się do wygrania wojny. Dały również początek tajnym operacjom.

W obsadzie znaleźli się Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Henry Golding, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Til Schweiger, Henry Zaga, Cary Elwes, Fisher Stevens, Roger Snipes, Danny Sapani, Freddie Fox, Carlos Bardem, Olaf Kayhan, Mert Dincer oraz Ethel von Brixham.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare – film trafi do amerykańskich kin 19 kwietnia.