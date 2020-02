The Mister - kolejna książka autorki Pięćdziesięciu twarzy Greya otrzyma ekranizację

Universal ponownie nawiązał współpracę z autorką erotycznego cyklu książek Pięćdziesiąt twarzy Greya. Na dużym ekranie pojawi się ekranizacja książki The Mister autorstwa E.L. James. Szczegóły dotyczące produkcji nie są na razie znane. Wiemy na razie jedynie, że sama autorka znowu będzie osobiście nadzorować prace nad filmem.

Akcja książki The Mister rozgrywa się w Londynie, a bohaterem jest przystojny Maxim Trevelyan, dla którego los był niezwykle łaskawy: uroda, pieniądze, arystokratyczne koneksje. Wszystko zmienia jednak dziedziczenie szlacheckiego tytułu, co sprawia, że będzie musiał przejąć także wiążące się z tym obowiązki. Nie jest to rola, na którą jest przygotowany. Szybko okazuje się, że tak naprawdę wyzwaniem dla niego będzie walka z pożądaniem pewnej tajemniczej młodej kobiety, która niedawno pojawiła się w Anglii.