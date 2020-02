365 dni - świetny wynik frekwencji z walentynek. Jak poradził sobie Zenek?

Zgodnie z oczekiwaniami 365 dni wygrywa walkę o widza w walentynki bez większego problemu. Jak donosi uznany dziennikarz filmowy, Krzysztof Spór, w weekend film obejrzało 485 tysięcy widzów. Zgodnie z informacjami dystrybutora Next Film łącznie do kin przyciągnięto już 1,185 mln widzów. To oznacza, że mamy trzeci polski tytuł, który przekroczył milion widzów (poprzednie dwa to Psy 3 oraz Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa). Z uwagi na to, że dopiero luty, jest to kapitalne osiągnięcie dla rodzimego kina. W całym 2019 roku zaledwie pięć tytułów przekroczyło milion widzów.

Natomiast Zenek pomimo mocnej promocji w TVP, który jest producentem filmu, raczej rozczarowuje. Do kin wybrało się 241,1 tysięcy widzów, a z uwagi na temat i reklamę, oczekiwania otwarcia niewątpliwie były o wiele większe. Pomimo tego, jak słusznie zauważa Krzysztof Spór, to wciąż jedno z lepszych otwarć w 2020 roku. Lepsze miały tylko trzy tytuły: Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa (258 265 widzów), Psy 3. W imię zasad (386 945 widzów) oraz 365 dni (453 931 widzów).

Najbliższy weekend zadecyduje o potencjalnej sile obu tytułów, bo na ekrany wejdzie mocna konkurencja ze strony Bad Boy w reżyserii Patryka Vegi. Czy któryś z nich może mieć tzw. długie nogi i przyciągać widzów do kin?