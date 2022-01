The Morning Show - powstanie 3. sezon! Nowa showrunnerka za sterami

fot. Apple TV+

The Morning Show to serial, który pokazuje świat polityki i mediów od kulis. W głównych rolach występują Reese Witherspoon oraz Jennifer Aniston, które wcielają się w prezenterki porannego programu telewizyjnego.

Platforma Apple TV+ zamówiła 3. sezon tej produkcji, mimo że druga seria była mocno krytykowana przez widzów i recenzentów. Z posadą showrunnerki żegna się Kerry Ehrin, ale będzie pełnić rolę konsultantki w trzecim sezonie. Jej funkcję przejmie Charlotte Stoudt, która była współproducentką wykonawczą nominowanego do Złotego Globu serialu Fosse/Verdon. Oprócz tego była producentką w 6. sezonie Homeland oraz nadzorowała produkcję szóstej serii House of Cards. Obecnie trwają prace postprodukcyjne nad jej nowym serialem Pieces of Her od Netflixa, gdzie zajmowała stanowisko producentki wykonawczej. Warto dodać, że Charlotte Stoudt podpisała kontrakt na wieloletnią współpracę z Apple.

W obsadzie The Morning Show znajduj się również Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin, Marcia Gay Harden oraz Greta Lee, Ruairi O’Connor, Hasan Minhaj, Holland Taylor, Tara Karsian, Valeria Golino i Julianna Margulies.

The Morning Show - 2 sezony są dostępne na Apple TV+.