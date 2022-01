The Boys - nowe zdjęcie Jensena Acklesa jako Soldier Boya. Superbohater jest gotów do walki!

fot. Amazon Studios // Greg Hopwood

Fani The Boys długo musieli czekać na ogłoszenie premiery 3. sezonu. Wraz z pierwszym teaserem podano, że pierwsze trzy odcinki trafią na Amazon Prime Video 3 czerwca 2022 roku. Kolejne będę emitowane co tydzień w piątki.

Oprócz krótkiej zapowiedzi, w której jest fotografowany uśmiechający się Homelander (Antony Starr) wraz ze Starlight (Erin Moriarty) do sieci trafiło również nowe zdjęcie Jensena Acklesa w roli Soldier Boya. Przypomnijmy, że ta postać w komiksie Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, jest pewnego rodzaju parodią marvelowskiego Kapitana Ameryki. Jest uważana za pierwszego superbohatera w historii. Jego popularność wzrosła po jego udziale w II wojnie światowej, dzięki czemu stał się kulturową ikoną. Owe zdjęcie znajduje się na początku galerii wraz z pozostałymi nowymi superbohaterami 3. serii.

The Boys - Soldier Boy

Warto dodać, że z okazji ogłoszenia daty premiery nowej serii również Jack Quaid pochwalił się zdjęciem, na którym znajdują się Hughie i Billy Butcher (Karl Urban).

https://twitter.com/JackQuaid92/status/1479551735001612291

Oto daty premier poszczególnych odcinków 3. sezonu The Boys:

3x1-3 - 3 czerwiec

3x04 - 10 czerwiec

3x05 - 17 czerwiec

3x06 - 24 czerwiec (odcinek pt. Herogasm)

3x07 - 1 lipiec

3x08 - 8 lipiec (finał sezonu)

Sprawdźcie również nowy odcinek parodii serwisu informacyjnego pt. Seven on 7, w którym prezenter Cameron Coleman (w tej roli niezastąpiony Matthew Edison) przeprowadza wywiad z Hughiem Campbellem. Prowadzący ogłosił także, że to ostatni odcinek programu, ponieważ od teraz będzie gospodarzem swojego godzinnego show pt. The Cameron Coleman Hour.

W obsadzie 3. sezonu The Boys, oprócz wymienionymi wyżej aktorów, znajdują się: Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Laurie Holden, Sean Patrick Flanery, Miles Gaston, Nick Wechsler, Frances Turner, Kristin Booth oraz Jack Doolan.

Przypomnijmy, że na początku 2022 roku na Amazon Prime Video trafi animowany, 8-odcinkowy spin-off serialu zatytułowany Diabolical. Ponadto platforma zamówiła aktorski spin-off The Boys, który skupi się na grupie młodych superbohaterów G-Men znanych z komiksu. W obsadzie znajdują się: Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Maddie Phillips i Reina Hardesty.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.